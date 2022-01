Promozione, girone A: rinviate tre gare, già fissate le date dei recuperi

Vallescrivia-Golfo Dianese, Serra Riccò-Baia Alassio Calcio e Camporosso-Soccer Borghetto non si giocheranno doomenica 23 gennaio, data scelta per la ripartenza del campionato di Promozione. Le tre gare del girone A verranno recuperate tutte mercoledì 9 febbraio, come comunicato dal Comitato Regionale che ha annunciato oggi i rinvii della gare.

Non tornerà in campo subito quindi il Soccer Borghetto, capolista del girone con 31 punti, così come slitta il ritorno del Serra Riccò, secondo a quota 30 insieme alla Praese la cui gara contro il Ceriale è al momento confermata e dovrà servire ai genovesi come trampolino di rilancio dopo aver perso il recupero con il Borzoli 3-0 qualche giorno fa. Ad approfittare dello stop della prima della classe potrebbe essere anche la Voltrese che ha 29 punti e, se dovesse vincere contro il Borzoli potrebbe volare in testa, attenzione però perché gli avversari dal canto loro sono solo a quattro punti dalla zona playoff e quindi non possono permettersi errori.

Confermate per ora anche le altre gare della giornata: Bragno-Celle e Via dell’Acciaio-Legino, turno di riposo invece per la Veloce.