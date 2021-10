Voltrese sconfitta in trasferta, festeggia il Legino

Niente sorpasso sulla capolista Praese nel girone A del campionato di Promozione, oggi a riposo, per la Voltrese che cade sul campo del Legino con il risultato di 2-1 e resta così alle spalle di Vallescrivia, Praese e Soccer Borghetto in classifica con i suoi sette punti.

Passano solo sei minuti e già si capisce che per i genovesi le cose non saranno per niente facili. Balbi si accentra, con il sinistro rasoterra batte Secondelli e porta in vantaggio il Legino. I padroni di casa sono in controllo e al 38’ raddoppiano, questa volta è Guerrieri e pescare il jolly con una splendida punizione che finisce la sua corsa in rete.

Nella ripresa gli ospiti provano a riportarsi in partita e ci riescono al 54’ con Arias che con una gran botta sotto la traversa non lascia scampo a Maruca. Passano sei minuti e la Voltrese sfiora il pari con Dentici che manca il bersaglio grosso di pochissimo. L’ultimo squillo della gara è del Legino che va vicino al tris con Romeo che non centra la porta per pochissimo con un bel destro a giro. Il risultato non cambia più, vince il Legino.

Il tabellino di Legino-Voltrese

Legino-Voltrese 2-1

Marcatori: 6’ Balbi, 38’ Guerrieri, 54’ Arias

Legino : Maruca, Schirru, Semperboni, Balbi, Perria, Guarco, Dorno, Crocetta, Romeo, Guerrieri, Tobia

A disposizione: Trozzola, Agate, Galiano, Giusto, Incorvaia, Mencacci, Saporito, Scala, Manfrini

Voltrese: Secondelli, Burdo, Tripi, Gaspari, Garbini, Porrata, Arias, Owusu, Ferrari, Dentici, Mattzeda.

A disposizione: Cecon, Bruno, Del Cielo, Papapicco, Incerti, Navone, Molinari, Barbieri, Raiola

Ammoniti: Burdo, Porrata.