Promozione, Girone A: il programma della 2^ giornata: Voltrese e Praese in trasferta

Seconda giornata di campionato per il Girone A della Promozione, sfida tutta genovese tra Via dell’Acciaio e Praese.

E' tempo di tornare in campo per le squadre del campionato di Promozione. Domani, domenica 19 settembre, si giocano sette sfide valide per la seconda giornata, tutte alle 16 ad eccezione delche affronta il Golfo Dianese in casa alle 18 dopo l'1-1 con lanel primo turno.

La squadra di Voltri sar invece impegnata in trasferta e cercherò i primi tre punti in campionato contro il Ceriale, sconfitto 2-0 dalla Praese all'esordio. I biancoverdi proveranno a infilare la seconda vittoria di fila nel match tutto genovese contro il Via dell'Acciaio, battuto sette giorni fa dal Legino pronto al turno di riposo domani. L'altra genovese in campo sarà il Serra Riccò che dopo il 3-0 alla prima se la vedrà con il Celle Riviera Calcio. Infine promette spettacolo la sfida tra Vallescrivia e Soccer Borghetto, con la formazione del'entroterra ligure, che ha vinto 3-1 alla prima giornata e i secondi che con bomber Craparelli puntano ad un'altra domenica di gol e festa dopo l'ottimo esordio (3-1 sul Camporosso)

Le partite della seconda giornata del Girone A di Promozione

Bragno-Veloce 1910

Camporosso-Baia Alassio Calcio

Ceriale-Voltrese Vultur

Serra Riccò-Celle Riviera Calcio

Vallescrivia 2018-Soccer Borghetto

Via dell'Acciaio-Praese

Borzoli-Golfo Dianese

Turno di riposo per il Legino