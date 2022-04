Promozione, girone A: due giornate alla fine e bagarre in testa

Voltrese prima a 59 punti, Serra Riccò secondo a 57 e Praese terza a 56, la sfida per il primo posto nel girone A di Promozione che vale il passaggio in Eccellenza è sempre più interessante. Domenica scorsa Voltrese e Serra Riccò si sono affrontate pareggiando, risultato che ha permesso alla Praese di rientrare in corsa. Domani il calendario vedrà la seconda della classe affrontare il Golfo Dianese, squadra di metà classifica senza più obiettivi.

Per la capolista invece match contro il Camporosso penultimo con soli 13 punti da affrontare in trasferta. Per la Praese l'avversario sarà il Vallescrivia che è sesto ma non può praticamente più raggiungere le squadre che gfli viaggiano davanti come Borzoli e Legino che tra l'altro si sfideranno nello scontro diretto per la quarta posizione. Di seguito il programma completo delle partite di domenica 1 maggio:

Borzoli-Legino

Bragno-Soccer Borghetto

Camporosso-Voltrese

Caerilae Progetto Calcio-Via dell'Acciaio

Serra Riccò-Golfo Dianese

Vallescrivia-Praese

Veloce-Baia Alassio Calcio