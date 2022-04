Promozione, il punto sul girone A: tre squadre in lotta per il primo posto

Continua la lotta al primo posto nel girone A di Promozione. Tre squadre si giocano la piazza che vale la promozione diretta in Eccellenza per la prossima stagione. In cima alla classifica ci sono sempre Serra Riccò e Voltrese, due delle grandi protagoniste della stagione che hanno vinto anche nell’ultimo giornate sono rimaste così appaiate a guidare il gruppo.

Il Serra Riccò è la squadra che ha vinto di più, 17 gare su 24, la Voltrese quella che ha perso meno, solo una, i primi hanno il secondo miglior attacco con 56 gol, i secondi la miglior difesa con 16 e la prossima giornata sarà di quelle importanti. A quattro turni dalla fine infatti il Serra RIccò affronta la Praese che è proprio alle spalle del duetto di testa con i suoi 52 punti. La squadra del ponente genovese sogna l'aggancio, il Serra la fuga, spettatore interessato sarà il club di Voltri che affronta il Bragno, squadra di metà classifica, per cercare di staccare tutti.

Il primo posto è una questione tra questo terzetto,alle loro spalle al quarto posto c'è infatti il Borzoli con il suo attacco atomico da 61 reti, ma a quota 45. Gran bagarre al quinto posto dive a 41 troviamo Vallescrivia, Borghetto e Legino e a 38 il Ceriale. In fondo alla graduatoria il Celle è a soli 3 punti ed è destinato alla retrocessione, visto che che il Camporosso subito sopra è già a 13.