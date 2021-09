Il Borzoli si illude, il Borghetto prende i tre punti

Dopo due pareggi di fila il Borzoli conosce il sapore amaro della sconfitta. Nella terza giornata del campionato di Promozione arriva infatti il ko contro il Borghetto su un campo reso pesante dalla pioggia e in cui gli ospiti passano anche in vantaggio per primi.

Borghetto-Borzoli 2-1: la cronaca del match

E’il 10’ Volpe scappa a sinistra e serve Balestrino che spinge la palla in rete per lo 0-1. Due minuti più tardi Cannavò disinnesca la punizione di Carparelli, la reazione del Borghetto porta ancora qualche pericolo vicino alla porta del Borzoli che avrebbe però la grande occcasione per raddoppiare con Volpe che a tu per tu con il portiere avversario controlla male.

Nella ripresa i ritmi si alzano ancora perché le due squadre si allungano, poi arriva la svolta: al 59’ l’arbitro espelle Balestrino che lascia i suoi in dieci per un colpo proibito dal regolameto a Delmonte. L’inferiorità numerica non placa il Borzoli che va ancora vicino al gol al 57’ con il colpo di testa di Volpe deviato sulla linea da Ventura. Al 68’ altro episodio da moviola, Auteri va giù in area per un contatto con Guidotti, per l’arbitro è rigore che Carparelli trasforma per il pareggio.

Gli ospiti reagiscono con Scalzi ma il suo tentativo viene fermato dalla traversa. Negli ultimi minuti il Borghetto attacca a testa bassa e trova il gol vittoria, mancano quattro minuti al novantesimo quando Staltari in area scocca il tiro su cui il portiere del Borzoli non può nulla: è il 2-1 che chiude la partita.

Il Borghetto vola al terzo posto con sei punti, il Borzoli resta invece nelle zone basse della graduatoria ma fuori dalla zona retrocessione, per ora, con i suoi due punti.