Promozione, girone B: le gare di domenica

Undicesima giornata per il girone B del campionato di Promozione, girone B, e torna il duello in testa tra la neocapolista Golfo Paradiso, impegnata contro la penultima, e la Caperanese che invece se la vedrà contro il Vallescrivia, squadra in grande crescita e alle soglie della zona playoff.

La giornata però sarà quella del ricordo, ieri è infatti mancato il presidente del San Desiderio lasciando un vuoto enorme nel calcio genovese. La sfida contro la Sammargheritese, terza in classifica, ad oggi è confermata. Da segnalare tra le altre partite Bogliasco-Molassana in cui entrambe devono cercare di rialzare la testa e risollevarsi in classifica.

Bogliasco-Molassana Boero

Don Bosco Spezia-Marassi 1965

Follo-Cadimare

Golfo Paradiso-Marolacquasanta

Little Club James-Magra Azzurri

Sammargheritese-San Desiderio

Tarros Sarzanese-Levanto Calcio

Vallescrivia-Caperanese