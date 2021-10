Gol e spettacolo in Follo San Martino-Real Fieschi

Finisce 3-3 una delle gare più spettacolari del fine settimane di calcio in Liguria. Il Real Fieschi, che per colpa di rinvii e turni di riposo, ha giocato fino ad oggi solo tre gare ed è penultimo a due punti, blocca sul pari il Follo San Martino che è a quota otto a meno due dalle capoliste Don Bosco Spezia, Bogliasco e Forza e Coraggio.

I padroni di casa passano subito in vantaggio, dopo cinque minuti dal fischio d’inizio Compagni si inventa un tiro che si infila sotto l'incrocio della porta avversaria. La prima frazione non regala più molti sussulti, ma nella ripresa il match esplode.

Al 53’ Gallo approfitta di un errore difensivo del Follo e pareggia, il Real Fieschi ora ci crede e al 70’ passa: ancora Gallo protagonista, il suo tiro viene respinto dal palo, ma Tall è il più lesto di tutti e fa 1-2 Il finale è un thriller che sembra scritto per il cinema, all’85’ il pari di Costa pareggia con una conlcusione potente e precisa, due minuti più tardi ancora Costa firma il controsorpasso in acrobazia, sembra il gol della vittoria, ma così non è. Il Real Fieschi si rialza subito e con Musico, in anticipo di testa sulla difesa avversaria, fissa il risultato sul 3-3 quando il cronometro segno il minuto 89.