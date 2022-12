Promozione, girone A: domenica la sfida Carparelli-Flachi

Carparelli contro Flachi, è la Promozione ma sembra il calcio dei "grandi". I due bomber e bandiere di Genoa e Sampdoria di un passato non troppo lontan si affronteranno in Soccer Borghetto-Praese domenica alle 15, una sfida dal sapore di derby che sarà molto importante anche per la classifica del girone A. La Praese è infatti prima con 28 punti, insieme al Pietra Ligure impegnato sul campo del Ventimiglia, mentre il Borghetto è in piena bagarre playoff con 20 punti.

Tra le altre sfide brilla la sfida tutta genovese tra il Serra Riccò terzo e il Borzoli quarto, un match che si annuncia spettacolare tra due squadre offensive e in forma. Da non perdere anche Sampierdarenese-Celle Varazze, entrambe a quota 19, chi vince entra nel gruppo delle big. Di seguito il programma con tutte le gare di domenica alle 15:

Campese-Ospedaletti

Carcarese-Golfo Dianese

Ceriale-Baia Alassio Calcio

Legino-New Bragno

Sampierdarenese-Celle Varazze

Serra Riccò-Borzoli

Soccer Borghetto-Praese

Ventimiglia-Pietra Ligure