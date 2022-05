Promozione, la prima volta del Borzoli ai playoff

La Voltrese non è stata l’unica a festeggiare domenica dopo l’ultima giornata del campionato di Promozione. La squadra di Voltri si è presa il primo posto e la matematica promozione in Eccellenza, ma la festa è scattata anche a Borzoli.

La compagine gialloblu infatti per la prima volta nella sua storia ha raggiunto i playoff e quindi può ancora sperare di centrare l’obiettivo Eccellenza. La società del presidente Cinzia Bardelli è riuscita nell’impresa negli ultimi novanta minuti del campionato, vincendo una gara durissima contro la Praese, altra formazione che parteciperà ai playoff avendo chiuso al terzo posto la stagione regolare.

E dire che c'è stato un momento in cui il sogno del Borzoli rischiava di svanire, al 35' infatti la Parese è passata in vantaggio con Stabile e il Legino, formazione che inseguiva in classifica, stava vincendo 1-0 contro il Ceriale, sfida poi conclusa sul 2-2.

Il Borzoli però non si è arreso, anzi ha continuato a lottare e nel secondo tempo ha prima pareggiato con Provenzano su rigore e poi segnato il gol della rimonta con Camera. Due reti fondamentali, le ennesime di una stagione in cui il Borzoli è stata per distacco la squadra più spettacolare in Promozione con 73 gol all'attivo. Proprio dal settore offensivo passano le speranze di conquistare la promozione in Eccellenza, un'altra pagina di storia sta per essere scritta?