Promozione, Girone B: Golfo Paradiso nuova capolista

Quattro reti e il ritorno in testa al campionato, domenica di feta per il Golfo Paradiso che strapazza il Molassana Boero e supera la Caperanese fermata sullo 0-0 nel big match di giornata dalla Sammargheritese.

Nelle altre sfide tre punti d'oro per il Marassi 1965 che vince 1-0 sul Boglisco e per il Little Club James (4-0 sul Marolacquasanta). Vittorie nette anche di Vallescrivia e San Desiderio. Tutti i risultati di gornata:

Cadimare-Vallescrivia 0-4

Caperanese-Sammargheritese 0-0

Levanto-Don Bosco 1-1

Magra Azzurri-Follo 1-0

Marassi 1965-Bogliasco 1-0

Marolacquasanta-Little Club James 0-4

Molassana Boero-Golfo Paradiso 0-4

San Desiderio-Tarros Sarzanese 3-0