Promozione, i risultati del girone B: Il Golfo Paradiso è in fuga

La capolista vola via, il Golfo Paradiso vince la sfida con il Bogliasco 2-0 e si porta a sette punti di vantaggio sulla Sammargheritese che non va oltre il pareggio con il Cadimare 0-0. Alle spalle della capolista vince 2-0 il Vallescrivia sul Marassi 1965 e anche la Caperanese ha la meglio sul Magra Azzurri 2-1. Niente da fare per il San Desiderio che viene sconfitto dal Marolacquasanta 1-0. Pareggio invece tra Molassana Boero e Levanto.

I risultati del girone B di Promozione

Cadimare-Sammargheritese 0-0

Follo-Tarros Sarzanese 0-1

Golfo Paradiso-Bogliasco 2-0

Little Club James-Don Bosco Spezia 1-1

Magra Azzurri-Caperanese 1-2

Marassi 1965-Vallescrivia 0-2

Marolacquasanta-San Desiderio 1-0

Molassana Boero-Levanto 1-1