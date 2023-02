Promozione, girone B: Golfo Paradiso e Samm senza problemi, impresa Molassana

Il Golfo Paradiso resta in testa al girone B di Promozione con sette punti di vantaggio sulla Sammargheritese. La capolista oggi vince in trasferta 4-2 sul campo del Little Club James così come la seconda batte 4-0 senza problemi il Marolacquasanta. Alle loro spalle tiene il passo il Vallescrivia con l'-1 in trasferta a Levanto.

Nella altre gare da segnalare l'impresa del Molassa con l'1-0 sulla Caparanese e il pirotecnico 3-2 sul Marassi. Pareggio esterno per il Bogliasco a Follo.

Promozione, girone B: i risultati di oggi

Cadimare-Don Bosco 0-3

Follo-Bogliasco 1-1

Levanto-Vallescrivia 0-1

Little Club James-Golfo Paradiso 2-4

Magra Azzurri-Tarros Sarzanese 2-0

Marassi-San Desiderio 2-3

Marolacquasanta-Sammargharitese 0-4

Molassana Boero-Caperanese 1-0