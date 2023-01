Promozione, i risultati del girone B: pareggio nel big match Sammargheritese-Golfo Paradiso

Il big match finisce pari e il Golfo Paradiso continua la sua corsa soltaria in testa alla classifica del girone B di Promozione. La Sammargheritese impone il pareggio alla prima della classe ma resta a meno cinque e deve ora guardarsi le spalle. Il Vallescrivia infatti vince anche oggi 1-0 sul campo del Don Bosco Spezia, altra sfida ad altissima quota, e così fa anche la Caperanese quarta che si prende la gara con il Little Club 1-0.

Vittorie con vista sui playoff per il San Desiderio e il Bogliasco ora ad un solo punto dal Levanto quinto, tre punti d'oro per il Molassana contro il Maolacquasanta in uno scontro diretto salvezza.

Promozione, girone B: i risultati di oggi

Caperanese-Little Club Genoa 1-0

Don Bosco Spezia-Vallescrivia 0-1

Levanto-Cadimare 1-0

Marassi 1965-Magra Azzurri 2-4

Molassana Boero-Marolacquasanta 2-0

Sammargheritese-Golfo Paradiso 1-1

San Desiderio-Follo 3-0

Tarros Sarzanese-Bogliasco 0-1