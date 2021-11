Promozione, Girone B: il big match è Golfo Paradiso-Don Bosco Spezia

Nell’intricata corsa alla testa nel girone B di Promozione, la prossima giornata sarà molto importante. La Sammargheritese, prima in classifica insieme al Forza e Coraggio, riposa e quindi rischia di essere scavalcata, momentaneamente, da un manipolo di squadre.

Le partite del prossimo turno di Promozione, Girone B

Primo fra tutte il Forza e Coraggio, l’altra capolista, che domenica affronta il Follo San Martino, formazione in crescita e oggi settima con 15 punti. Alle spalle del duetto di testa scalpitano tre squadre a quota 18. Il Bogliasco, che ha una gara in meno, farà visita alla Goliardicapolis invischiata nella lotta per non retrocedere. Le attenzioni di tutti sarannno però puntate sul big match di giornata Golfo Paradiso-Don Bosco Spezia, entrambe seconda a quota 18.

Una sfida che potrebbe avvantaggiare il Magra Azzurri, sedici punti, che però avrà di fronte un avversario tosto come il Liittle Club James, a quota 12 in classifica. Importante anche la partita tra Marassi 1965 e Tarros Sarzanese, le due squadre sono appena sopra la zona calda, chi vince può volare verso la metà classifica e la tranquillità. A chiudere il quadro sono le sfide salvezze Ortonovo-Real Fieschi e Levanto-Valdivara 5 Terre.