Promozione, girone A: la Praese allunga, show del Borzoli

Accelera la Praese in testa alla classifica, ora da sola, in Promozione, girone A. I genovesi vincono 4-1 con la Campese e va a più due sul Pietra Ligure bloccato sul pari del Soccer Borghetto. Non ne approfitta il Serra Riccò che è sempre terzo dopo l'1-1 con la Sampierdarenese.

Vittoria tonda e rilancio in classifica per il Borzoli che abbandona i bassifondi grazie al 5-1 sul New Bragno. I risultati di giornata

Ospedaletti-Ceriale 0-2

Baia Alassio Calcio-Legino 0-1

Celle Varazze-Carcarese 1-1

Golf Dianese-Ventimiglia 0-0

New Bragno-Borzoli 1-5

Pietra Ligure-Soccer Borghetto 3-3

Praese-Campese 4-1

Sampierdarenese-Serra Riccò 1-1