Promozione, girone A: vincono Praese, Borzoli e Sampierdarenese

Vincono le prime due in classifica e adesso c'è il vuoto alle loro spalle nel girone A di Promozione. Il Pietra Ligure batte 3-0 in trasferta il Serra Riccò terzo della classe e vola a 40 punti, cinque in più della Praese che oggi ha la meglio sul Golfo Dianese 2-1 e rimane a contatto anche perché deve ancora recuperare la gara con la Carcarese.

Vola in quarta posizione il Borzoli sempre più protagonista dopo un inizio di stagione con il freno a mano tirato, i genovesi battono 3-0 il Ventimiglia in trasferta. Show della Sampierdarenese che cala il poker sul Baia Alassio Calcio ultimo in classifica e resta in lotta per i playoff.

I risultati di oggi nel girone A di Promozione

Campese-Ceriale 0-2

Carcarese-New Bragno 1-1

Celle Varazze-Ospedaletti 4-0

Golfo Dianese-Praese 1-2

Sampierdarenese-Baia Alassio Calcio 4-0

Serra Riccò-Pietra Ligure 0-3

Soccer Borghetto-Legino 0-0

Ventimiglia-Borzoli 0-3

Bogliasco-Don Bosco Spezia

Cadimare-San Desiderio

Follo-Caperanese

Golfo Paradiso-Tarros Sarzanese

Little Club James-Sammargheritese

Magra Azzurri-Levanto Calcio

Marolacquasanta-Marassi 1965

Vallescrivia-Mlassana