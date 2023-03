Promozione, i risultati del Girone A: Serra Riccò e Borzoli ok, Praese stoppata

La capolista Pietra Ligure non si ferma mai e anche oggi vince 2-0 contro la Campese. Nel girone A di Promozione brilla però anche il Serra Riccò che trova l'ennesimo successo con il 2-0 sul Bragno confermandosi secondo a meno sette dalla vetta. Vittoria larga per 4-1 del Borzoli contro il Baia Alassio Calcio, utile per restare in zona playoff.

Resta al terzo posto la Praese che però oggi impatta contro la Campese con il risultato di 2-2.

I risultati di giornata in Promozione girone A

Baia Alassio Calcio-Borzoli 1-4

Bragno-Serra Riccò 0-2

Cella Varazze-Ventimiglia 0-1

Goldo Dianese-Soccer Borghetto 1-2

Ospedaletti-Legino 1-1

Pietra Ligure-Campese 2-0

Praese-Ceriale 2-2

Sampierdarenese-Carcarese (ore 16,30)