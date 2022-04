Promozione, le gare del girone A e B: spicca il big match Voltrese-Serra Ricco

Fari puntati su Voltrese-Serra Riccò nel weekend di Promozione. Nel girone A si affrontano la squadra di casa prima e gli ospiti secondi per provare una a staccare l'altra e dare l'accelerata decisiva per la promozione in Eccellenza. Alle loro spalle spera di poter rientrare in corsa per il primato la Praese che contro il Camporosso deve vincere e poi ascoltare le notizie in arrivo dal campo principale di giornata. La squadra del ponente genovese infatti è terza a cinque punti dalla vetta. Di seguito tutte le sfide di giornata

Le gare del girone A di Promozione

Baia Alassio Calcio-Celle Riviera Calcio

Golfo Dianese-Bragno

Legino-Vallescrivia

Praese-Camporosso

Soccer Borghetto-Veloce 1910

Via dell'Acciaio-Borzoli

Voltrese-Serra Riccò

Nel girone B continua la corsa a braccetto in testa di Golfo Paradiso e Forza e Coraggio. Le due formazioni sono prime in classifica con 53 punti e sfidano domenica Real Fieschi e Marassi 1965 con la necessità di non sbagliare per continuare la propria corsa in testa. Match importante quello tra Don Bosco Spezia e Sammargheritese che si trovano al terzo e al quarto posto in classifica senza però la possibilità di andare a riprendere la coppia di testa. Questo il programma completo:

Le gare del girone B di Promozione

Don Bosco Spezia-Sammargheritese

Follo San Martino-Levanto Calcio

Magra Azzurri-Colli Ortonovo

Marassi 1965-Forza e Coraggio

Real Fieschi-Golfo Paradiso

Tarros Sarzanese-Little Club James

Valdivara-Goliardicapolis