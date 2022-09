Verona-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo e Cioffi

Nemmeno il tempo di rifiatare che è già tempo di tornare in campo. Il buon punto contro la Lazio, condito dalla prestazione, ha per il momento cancellato la figuraccia contro la Salernitana, ora però serve continuità e soprattutto una Samp diversa anche in trasferta. Fari puntati su Verona-Sampdoria, calcio d'inizio allo stadio Bentegodi alle ore 18 di domenica 4 settembre 2022, blucerchiati e scaligeri hanno finora conquistato gli stessi punti: due in quattro gare. Le scelte di Giampaolo e Cioffi.

Le probabili formazioni di Verona-Sampdoria

QUI VERONA. Alcuni nodi da sciogliere per Cioffi. In attacco ballottaggio tra Lasagna e Verdi con il primo leggermente favorito, a fare coppia con lui Henry. Montipò in porta e difesa a tre con Ceccherini, Hien e uno tra Dawidowicz e Gunter; a centrocampo invece più Ilic che Veloso a impostare, con il prescelto ci saranno Hongla e Tameze mentre sulle fasce spazio a Faraoni e Lazovic.

QUI SAMPDORIA. Giampaolo dovrebbe riproporre il 4-1-4-1; in cabina di regia non dovrebbe ancora esserci Winks, ma uno tra Vieira e Villar con il primo in lieve vantaggio. In difesa Murillo potrebbe nuovamente essere preferito a Ferrari nella coppia con Colley mentre le fasce saranno presidiate dai soliti Bereszynski e Augello. Per quello che riguarda il centrocampo Rincon a fare legna e poi Sabiri, Leris e Djuricic a supporto di Caputo, che dovrebbe tornare titolare. Quagliarella e Gabbiadini pronti a subentrare dalla panchina.

Verona (3-5-2): Montipò; Daeidowicz Ceccherini, Hien; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry. All. Cioffi.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero, Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.

Arbitro: Valeri di Roma.

Calcio d'inizio: domenica 4 settembre 2022, ore 18:00.

Dove vedere Verona-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn.