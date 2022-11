Torino-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Juric e Stankovic

Rush finale prima della sosta per il mondiale in Qatar con due gare in una settimana di fondamentale importanza per i blucerchiati. Torino-Sampdoria si gioca mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Audero e compagni devono riscattare la brutta prestazione contro la Fiorentina e fare punti per rimanere agganciati al treno salvezza in vista dello scontro diretto contro il Lecce. Ecco le probabili formazioni con le scelte di Juric e Stankovic per il match valido per la 14esima giornata di Serie A.

Le scelte di Juric e Stankovic per Torino-Sampdoria

QUI TORINO. Sulla via del recupero Sanabria, acciaccato anche Pellegri dopo l'infortunio contro il Bologna. Davanti Juric ha provato Karamoh con il supporto di due tra Radonjic, Vlasic e Miranchuck, non è escluso il recupero di uno dei due infortunati. In porta Milinkovic Savic, difesa a tre con ballottaggio Zima-Djidji e poi Schuurs e Rodriguez. A centrocampo Singo in vantaggio su Lazaro, poi Lukic, l'ex Linetty e Vojvoda.

QUI SAMPDORIA. Rimane il dubbio del modulo, potrebbe essere confermato il 3-5-2 visto contro la Fiorentina con Audero in porta e linea a tre formata da Ferrari, Murillo e Colley (out Amione), Murru e Bereszynski sulle fasce e poi mediana con Villar, Rincon e Djuricic. Davanti Gabbiadini potrebbe fare coppia con Caputo. Seconda soluzione il 4-5-1 con l'esclusione di Ferrari in difesa e più o meno gli stessi interpreti con l'aggiunta di Verre a centrocampo. Squalificato Leris, acciaccati anche Augello e Pussetto.

Le probabili formazioni di Torino- Sampdoria

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Karamoh. All. Juric.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Ferrari, Murillo, Colley; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Murru; Gabbiadini, Caputo. All. Stankovic.

Arbitro: Massa di Imperia.

Calcio d'inizio: Mercoledì 9 novembre, ore 20:45.

Dove vedere Torino-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Sky e Now Tv.