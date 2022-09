Spezia-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gotti e Giampaolo per il derby

Derby in Liguria e crocevia importantissimo per i blucerchiati nella lunga corsa verso la salvezza. Sabato 17 settembre 2022 alle ore 18 allo stadio Picco si gioca Spezia-Sampdoria con la formazione di Giampaolo che cerca ancora la prima vittoria e soprattutto deve ricompattare la classifica ai piani bassi dopo le due sconfitte contro Verona e Milan. Audero e compagni occupano il penultimo posto con due punti insieme alla Cremonese, gli Aquilotti invece sono fuori dalla zona retrocessione con cinque. Le scelte di Gotti e Giampaolo per un match fondamentale.

Le probabili formazioni di Spezia-Sampdoria

QUI SPEZIA. Qualche dubbio in attacco perché Gyasi non è al meglio, Strelec l'alternativa per fare coppia con Nzola. Per il resto Dragovski in porta e difesa a tre con Ampadu, Kiwior e Nikolau e poi centrocampo a cinque con il recuperato Reca e Holm sugli esterni; Kovalenko (in ballottaggio con Agudelo), Bourabia e Bastoni in mezzo. Out Maldini, Verde, Ferrer ed Amian; in forte dubbio l'ex Ekdal.

QUI SAMPDORIA. Resta in dubbio l'acciaccato Colley, pronto Murillo per fare coppia con Ferrari nella difesa a quattro completata da Bereszynski e Augello, davanti ad Audero. A centrocampo Villar e Rincon con uno tra Leris e Verre e poi doppio trequartista, Sabiri e Djuricic, alle spalle di Caputo. Quagliarella e Gabbiadini armi di scorta, pronti a subentrare, come sempre, a gara iniziata. Squalificato per due giornate Giampaolo, espulso per proteste nel finale di Sampdoria-Milan.

Spezia (3-5-2): Dragovski; Ampadu, Kiwior, Nikolau; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon, Villar, Leris; Djuricic, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Calcio d'inizio: sabato 17 settembre, ore 18:00.

Dove vedere Spezia-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn.