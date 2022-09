Spal-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Venturato e Blessin

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali si torna in campo in Serie B: sabato 1 ottobre 2022, alle ore 14, si gioca Spal-Genoa allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Grifone che cerca continuità e punti per i piani alti dopo il successo 1-0 contro il Modena; padroni di casa che inseguono a due punti di distanza in piena bagarre playoff. Ecco le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori, Roberto Venturato e Alexaner Blessin, per la settima giornata di campionato.

Le probabili formazioni di Spal-Genoa

QUI SPAL. La formazione di Venturato è in serie positiva da cinque giornate e ha racimolato 9 punti, prima della sosta pirotecnico pareggio 3-3 a Como, allo stadio Mazza sono invece due le vittorie consecutive (1-0 al Cagliari e 2-0 al Venezia) dopo l'unico stop stagionale, 3-1 con la Reggina nella prima giornata di Serie B. A livello di formazione Venturato dovrebbe puntare sul 4-3-1-2 con Alfonso in porta e difesa a quattro con Dickmann, Peda (in vantaggio su Arena), Celia e Meccariello. Esposito, Valzania e Proia i tre di centrocampo mentre in attacco Maistro si gioca una maglia con Zanellato per fare coppia con Moncini alle spalle di La Mantia.

QUI GENOA. Grifone quinto in classifica con 11 punti, dopo la prima sconfitta stagionale contro il Palermo è arrivato il riscatto casalingo contro il Modena, ora serve continuità per scalare posizioni al vertice. A livello di formazione Blessin non dovrebbe cambiare molto. Martinez in porta, difesa a quattro con Hefti, Bani, Dragusin e Pajac e poi Badelj e Frendrup a centrocampo. In attacco Coda con il supporto di uno tra Jagiello e Portanova, Ekuban (ancora in vantaggio su Yeboah) e Aramu. L'ex Venezia potrebbe finalmente partire titolare.

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Peda, Celia, Meccariello; Esposito, Valzania, Proia; Maistro, Moncini; La Mantia. All. Venturato.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Aramu, Ekuban; Coda. All. Blessin.

Arbitro: Colombo di Como.

Calcio d'inizio: sabato 1 ottobre, ore 14:00.

Dove vedere Spal-Genoa in diretta TV e streaming: Dazn, Sky Go, Now e Helbiz Live, Onefootball.