Sampdoria-Verona, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Zaffaroni

Sfida da dentro o fuori e disperata ultima spiaggia. Sampdoria-Verona è forse l'ultima occasione per tenere accesa la fiammella della speranza in chiave salvezza e, nonostante il clima di festa sugli spalti per il forte gemellaggio tra le due tifoserie, in campo la battaglia sarà durissima. Lo Spezia quartultimo in classifica ha perso con il Sassuolo nell'anticipo di venerdì sera ed è rimasto a quota 24 punti. I blucerchiati (e la Cremonese) ne hanno 12 in meno mentre il Verona insegue gli Aquilotti a cinque punti. Le scelte di Stankovic e Zaffaroni per il match. Calcio d'inizio al Luigi Ferraris domenica 19 marzo 2023 alle ore 12:30.

Sampdoria-Verona, le scelte di Stankovic

L'infortunio di Audero è serio, il portiere sarà operato alla spalla e per lui la stagione potrebbe già essere terminata. Tra i pali sarà quindi confermato il giovane Turk, che rimane davanti a Ravaglia nelle gerarchie di Stankovic. Per il resto solita difesa a tre con Gunter, Nyutinck e Amione, a centrocampo out lo squalificato Rincon, ma rientra Cuisance che farà coppia con Winks mentre sulle fasce ci saranno i soliti Leris e Augello. In attacco Jesé in vantaggio su Quagliarella per fare coppia con Gabbiadini; alle spalle del tandem d'attacco ci sarà Djuricic.

Sampdoria-Verona, le scelte di Zaffaroni

Il Verona perde Verdi per infortunio, in attacco quindi ci saranno Kallon (ballottaggio con Lasagna) e Lazovic alle spalle di Djuric, in vantaggio rispetto a Gaich. In porta Montipò e difesa a tre con l'ex Magnani, Dawidowicz e Coppola. A centrocampo infine Faraoni, Duda, Tameze e uno tra Doig e Depaoli, altro ex della gara.

Sampdoria-Verona, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Jesé. All. Stankovic.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani. Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Calcio d'inizio: domenica 19 marzo 2023, ore 12:30

Dove vedere Sampdoria-Verona in diretta TV e streaming. Dazn, Sky e Now Tv.