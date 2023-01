Sampdoria-Udinese, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Sottil

Dopo la sconfitta con polemiche contro l'Empoli la Sampdoria torna in campo per cercare punti, prima vittoria casalinga e speranze in chiave salvezza. Situazione disperata in termine di punti con un distacco di sette dal Sassuolo e nove da Salernitana e Spezia, il campionato è però ancora molto lungo. Dopo Sampdoria-Udinese, infatti, ci sarà tutto il girone di ritorno da affrontare, sicuramente nel 2023 si è visto uno spirito diverso in campo, ora però servono anche i punti. Calcio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 22 gennaio, ecco le probabili formazioni con le scelte di Stankovic e Sottil.

Sampdoria-Udinese, le scelte di Stankovic

Torna dalla squalifica Rincon che si riprende il posto a centrocampo al fianco di Vieira, sempre che Stankovic non voglia affiancargli Winks. L'inglese ha esrdito molto bene a Empoli ed è destinato a una maglia da titolare nel proseguo di stagione, però bisogna dosare il rientro dopo l'infortunio, è quindi possibile una staffetta a gara in corso. Per il resto, Audero in porta e solita difesa a tre con Amione, Colley e Nuytinck. Esterni Leris e Augello mentre Gabbiadini e Lammers saranno il solito tandem d'attacco. Alle loro spalle più Djuricic che Sabiri, ma rimane vivo il ballottaggio.

Sampdoria-Udinese, le scelte di Sottil

Sulla via del recupero Deulofeu che probabilmente andrà in panchina. Udinese con il 3-5-2 di mister Sottil che cerca riscatto dopo alcuni risultati deludenti. In porta Silvestri e difesa a tre con Becao, Bijol e Perez. A centrocampo Samardzic, Arslan, Lovric e Makengo si giocano due maglie per giocare con Walace mentre sugli esterni ci saranno Pereyra e Udogie. In attacco Success e Beto con Deulofeu pronto a subentrare.

Sampdoria-Udinese, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Beto. All. Sottil

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Calcio d'inizio: domenica 22 gennaio 2023, ore 12:30

Dove vedere Empoli-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn e Sky.