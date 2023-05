Sampdoria-Torino, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Juric

Turno infrasettimanale in Serie A. Mercoledì 3 maggio alle ore 18 si gioca Sampdoria-Torino allo stadio Luigi Ferraris. Blucerchiati reduci dalla figuraccia contro la Fiorentina con il conseguente confronto tra Stankovic e la società, in un primo momento il tecnico serbo sembrava infatti intenzionato a dare le dimissioni, poi è tornato sui propri passi. Per la salvezza rimane solo la matematica a lasciare aperto uno spiraglio, i tifosi si aspettano comunque un segnale sul piano dell'atteggiamento, per chiudere con dignità una stagione tragica.

Sampdoria-Torino, le scelte di Stankovic

Ravaglia tra i pali, sempre acciaccato Nuytinck, nonostante il naufragio contro la Fiorentina sono poche le opzioni a disposizione: il terzetto difensivo dovebbe essere composto da Gunter, Murillo e Amione. I soliti Winks e Rincon in mezzo al campo con Augello e Zanoli sugli esterni mentre è da valutare Leris, uscito per infortunio contro la Viola. Cuisance potrebbe posizionarsi alle spalle del tandem offensivo: Jesé, Gabbiadini e Lammers si giocano i due posti.

Sampdoria-Torino, le scelte di Juric

Milinkovic Savic in porta e difesa a tre con Schuurs, Buongiorno e uno tra Gravillon e Djidji. A centrocampo Ilic e Ricci in mezzo, Singo e Rodriguez (in vantaggio su Vojvoda) invece sugli esterni. Per quello che riguarda l'attacco ballottaggio Miranchuk-Karamoh per fare coppia con Vlasic alle spalle di Sanabria.

Sampdoria-Torino, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Amione, Murillo; Augello, Winks, Rincon, Zanoli; Cuisance; Jesé, Gabbiadini. All. Stankovic.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Calcio d'inizio: mercoledì 3 maggio 2023, ore 18:00.

Dove vedere Sampdoria-Torino in diretta TV e streaming. Dazn.