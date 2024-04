Sampdoria-Sudtirol, probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Valente

Volata playoff. Sabato 13 aprile 2024, alle ore 14, si gioca Sampdoria-Sudtirol allo stadio Luigi Ferraris, match fondamentale per la formazione di Pirlo, reduce dal pareggio contro il Palermo dopo il poker di successi contro FeralpiSalò, Ascoli, Bari e Ternana. Attualmente i blucerchiati occupano l'ottavo posto in classifica, l'ultimo utile per gli spareggi promozione, con due punti di vantaggio sul Cittadella, quattro su Pisa e Reggiana e cinque proprio sul Sudtirol. Le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni.

Sampdoria-Sudtirol, le scelte di Pirlo

Sono tornati a lavorare in gruppo Piccini e Ricci mentre si è infortunato Askildsen, che si aggiunge ai soliti Benedetti, Conti, Esposito e Vieira. In porta ci sarà il solito Stankovic, difesa a tre con Leoni, Ghilardi e Gonzalez, ma scalpita anche Murru. A centrocampo Kasami, Darboe e Yepes con Depaoli e Barreca sugli esterni; in attacco Verre e Borini si giocano una maglia per supportare De Luca. Per il bomber blucerchiato, nato a Bolzano e cresciuto proprio nelle giovanili biancorosse, è un 'derby'.

Sampdoria-Sudtirol, le scelte di Valente

Un punto nelle ultime due gare per il Sudtirol, scivolato al dodicesimo posto con 39 punti, 5 in meno della Sampdoria. Per la formazione di Valente è gara da dentro o fuori per rimanere agganciata al treno playoff. Recuperato Pecorino che potrebbe andare in panchina, out gli infortunati Scaglia, Vinetot ed El Kaouakibi. In porta Poluzzi, difesa a tre con Giorgini, Masiello e Cagnano. Folto il centrocampo con Arrigoni, Kurtic, Tait, Molina e Davi. In attacco Odogwu si gioca una maglia con Merkaj per fare coppia con Casiraghi.

Sampdoria-Sudtirol, le probabili formazioni

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Darboe, Yepes, Barreca; Verre, De Luca. All. Pirlo.

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi; Giorgini, Masiello, Cagnano; Davi, Arrigoni, Kurtic, Tait, Molina; Casiraghi, Odogwu. All. Valente.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Calcio d'inizio: sabato 13 aprile, ore 14:00.

Dove vedere Sampdoria-Sudtirol in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

