Sampdoria-Spezia, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Semplici

Derby ligure allo stadio Luigi Ferraris che potrebbe consentire ai blucerchiati, con una vittoria, di ridurre l'ampio gap (dieci punti), dal quartultimo posto occupato dagli Aquilotti. Squadra in campo sabato 22 aprile 2023 alle ore 20:45, al termine della solita settimana complicata sul piano societario con le tante voci che si rincorrono e con il manager Alessandro Barnaba che, come noto, rimane interessato alla società, ma a determinate condizioni. Le scelte di Stankovic e Semplici per la partita.

Sampdoria-Spezia, le scelte di Stankovic

In porta Ravaglia che ha definitivamente vinto il ballottaggio con Turk, poi solita difesa a tre con Zanoli, Nuytinck (in vantaggio sul rientrante Gunter) e Amione. Diga di centrocampo formata dalla quantità di Rincon e dalla qualità di Winks mentre sugli esterni ci saranno i soliti Leris e Augello. In attacco è squalificato Sabiri, conferma per Djuricic con il tandem offensivo formato invece da Lammers e Gabbiadini. L'alternativa può essere il doppio trequartista con Cuisance al posto dell'olandese.

Sampdoria-Spezia, le scelte di Semplici

Dragowski in porta e poi difesa a quattro con Amian, Wisniewski (che prende il posto dello squalificato Ampadu), Nikolaou e Reca. A centrocampo Bourabia, Agudelo e l'ex Ekdal con Zurkowski fermo per un problema fisico. In attacco una maglia per tre con Verde in vantaggio su Maldini e Shomurodov per un tridente che comprende anche il totem Nzola e Gyasi.

Sampdoria-Spezia, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Augello, Winks, Rincon, Leris; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou, Reca; Bourabia, Agudelo, Ekdal; Verde, Nzola, Gyasi. All. Semplici.

Arbitro: Maresca di Napoli .

Calcio d'inizio: sabato 22 aprile 2023, ore 20:45

Dove vedere Sampdoria-Spezia in diretta TV e streaming. Dazn e Sky.