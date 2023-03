Sampdoria-Salernitana, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Sousa

Sampdoria-Salernitana è l'ennesima gara da vincere a tutti i costi per Audero e compagni, sconfitti (con onore) dalla Lazio nell'ultimo turno e scivolati all'ultimo posto, a -9 dalla zona salvezza. Altra settimana difficile per i sostenitori blucerchiati. Sul fronte cessione sembra essersi tirato indietro Massimo Zanetti mentre infiamma la polemica per la presenza di Massimo Ferrero allo stadio Olimpico con il senatore del Movimento 5 Stelle che ha annunciato un'interrogazione parlamentare per fare luce sull'accredito. Nel frattempo il tribunale ha accolto la richiesta di composizione negoziata della crisi, ci sono quattro mesi per cercare di risolvere le questioni societarie e trovare un acquirente. Tornando al campo, ecco le probabili formazioni di Sampdoria-Salernitana con le scelte di Stankovic e Paulo Sousa.

Sampdoria-Salernitana, le scelte di Stankovic

Problemi in attacco perché Gabbiadini è squalificato mentre Lammers ha un problema alla caviglia ed è in forte dubbio. Rimangono il recuperato Quagliarella, Jesé e De Luca che è rientrato dopo un lunghissimo stop. L'olandese proverà comunque a recuperare fino alla fine. Per il resto Audero in porta e difesa a tre con possibile esordio di Gunter (ha superato i problemi fisici, l'alternativa è Zanoli) al fianco di Nuytinck e Amione mentre a centrocampo ci sarà la coppia consolidata formata da Cuisance e Winks con Leris e Augello sugli esterni. Sulla trequarti Sabiri se Djuricic non recupera e poi Jesé e Quagliarella se Lammers non supera l'infortunio.

Sampdoria-Salernitana, le scelte di Sousa

Ochoa in porta per Paulo Sousa e difesa a tre con Gyomber, Pirola e uno tra Bronn e Daniliuc. A centrocampo Sambia, Coulibaly, Crnigoj, e Bradaric mentre in attacco l'ex Candreva farà coppia con Kastanos alle spalle dell'unica punta: Dia sta recuperando dall'infortunio e dovrebbe essere della gara, l'alternativa è Piatek.

Sampdoria-Salernitana, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Sabiri; Jesé, Quagliarella. All. Stankovic.

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa; Gyomber, Bronn, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Sousa.

Arbitro: Massa di Imperia.

Calcio d'inizio: domenica 5 marzo 2023, ore 15:00

Dove vedere Sampdoria-Salernitana in diretta TV e streaming. Dazn.