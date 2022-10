Sampdoria-Roma, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Mourinho

Esordio al Luigi Ferraris per Dejan Stankovic. Il nuovo allenatore della Sampdoria cerca continuità dopo il pareggio esterno a Bologna e proprio in settimana è stato ufficialmente presentato con una conferenza stampa in cui ha parlato di 'obiettivo salvezza da raggiungere, orgoglio e appartenenza' per raggiungere un traguardo difficile, ma non impossibile. Alla decima giornata di Serie A la formazione blucerchiata è ancora a secco di vittorie e occupa l'ultimo posto in classifica con tre punti, Sampdoria-Roma si gioca in posticipo lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 18:30; ecco le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori.

Le scelte di Stankovic e Mourinho per Sampdoria-Roma

QUI SAMPDORIA. Non dovrebbe cambiare molto Stankovic per il debutto casalingo, in difesa rilancio d'obbligo per Ferrari a causa dell'infortunio di Murillo, al centro della retroguardia ci sarà anche il solito Colley mentre le fasce saranno presidiate da Augello e Bereszynski. A centrocampo Rincon e Vieira (in vantaggio su Villar) mentre alle spalle di Caputo agiranno Sabiri, Djuricic e Gabbiadini, il quarto incomodo è Leris, che potrebbe entrare a gara iniziata come il solito Quagliarella.

QUI ROMA. Tegola Dybala per i giallorossi, in attacco lottano per una maglia Belotti e Abraham, il prescelto sarà supportato da Zaniolo e Pellegrini. Il resto della formazione: Rui Patricio in porta e difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ballottaggio Karsdorp-Zalewski e poi Cristante, Matic e Spinazzola.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Roma

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira, Rincon; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Stankovic.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Calcio d'inizio: lunedì 17 ottobre, ore 18:30.

Dove vedere Sampdoria-Roma in diretta TV e streaming: Dazn e Zona Dazn attivabile su Sky.