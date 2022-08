Sampdoria-Lazio, probabili formazioni: Giampaolo studia il cambio modulo, in attesa di Winks

Banco di prova importante per la formazione di Giampaolo dopo un inizio dai due volti. Applausi, buone sensazioni e carattere contro Atalanta e Juventus (con l'aggiunta di un punto); tragedia greca contro la Salernitana, sconfitta 4-0 che non ammette repliche (al netto di un paio di decisioni arbitrali discutibili) per una squadra sembrata spaesata, senza nerbo e con poche idee, anche dal punto di vista tattico. Che Sampdoria scenderà in campo contro la Lazio nel turno infrasettimanale? In attesa di scoprire se quello dell'Arechi è stato solo un incidente di percorso, ecco le scelte di Giampaolo e Sarri per la sfida che si giocherà mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 18:30 allo stadio Luigi Ferraris.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio

QUI SAMPDORIA. Ufficiale l'acquisto di Harry Winks in prestito dal Tottenham, il centrocampista della nazionale inglese ovviamente non sarà della partita e arriverà nelle prossime ore a Genova. Per quello che riguarda il match contro la Lazio Giampaolo potrebbe decidere di cambiare modulo accantonando il 4-1-4-1 sperimentato finora. Diverse le soluzioni praticabili, fermo restando che il terminale offensivo sarà Caputo. O il doppio trequartista con Sabiri e Djuricic o il 4-2-3-1 con l'aggiunta di Verre (o Leris) alle spalle della punta. Per il resto sono pochi i dubbi: Audero in porta, difesa a quattro con il ritorno dal 1' di Bereszynski insieme ai soliti Colley, Ferrari e Augello; Rincon e Vieira (in vantaggio su Villar) a fare diga.

QUI LAZIO. Problemi fisici per Pedro, lo spagnolo dovrebbe recuperare ma finire in panchina con il tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. A centrocampo Cataldi e Marcos Antonio si giocano una maglia, titolari invece Milinkovic Savic e Luis Alberto, quest'ultimo reduce da una prestazione superlativa contro l'Inter. Undici completato dal pacchetto arretrato: Provedel in porta, Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic in difesa.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile; Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Calcio d'inizio: mercoledì 31 agosto, ore 18:30.

Dove vedere Sampdoria-Lazio in diretta TV e streaming: Dazn, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Now.