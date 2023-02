Sampdoria-Inter, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Inzaghi

Dopo il pareggio beffa contro il Monza ancora una gara di lunedì sera per i blucerchiati. Il 13 febbraio alle 20:45 si gioca Sampdoria-Inter, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Classifica sempre deficitaria per la formazione di Stankovic dopo una settimana in cui è tornato a farsi sentire l'ex presidente Massimo Ferrero (a questo link le sue dichiarazioni) e in cui sono andate in porto anche due operazioni di mercato, ceduto Colley al Besiktas e tesserato per l'attacco lo svincolato Jesé, ex Real Madrid e Psg. Le scelte di Stankovic e Simone Inzaghi per Sampdoria-Inter.

Sampdoria-Inter, le scelte di Stankovic

Audero in porta e poi scelte obbligate in difesa perché gli uomini sono contati. Colley è partito per la Turchia, Gunter si è subito infortunato e anche Murru nel fine settimana ha avuto problemi fisici. Insieme a Nuytinck e Amione potrebbe essere rispolverato Murillo; ultima presenza da titolare l'otto gennaio in campionato, poi è sempre rimasto in panchina tranne che in Coppa Italia. A centrocampo è squalificato Leris, al suo posto potrebbe essere avanzato Zanoli mentre sull'altra fascia ci sarà il solito Augello; in mediana Winks e uno tra Cuisance e Rincon con il primo in leggero vantaggio. Infine l'attacco dove Djuricic supporterà i soliti Lammers e Gabbiadini. Deve trovare la condizione il nuovo acquisto Jesé, fermo da dicembre.

Sampdoria-Inter, le scelte di Inzaghi

Onana in porta e difesa a tre con Skriniar, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo torna Brozovic (ballottaggio con Mkhitaryan) con Barella e Calhanoglu mentre sulle due fasce ci saranno Dimarco e uno tra Darmian e Dumfries. In attacco Lukaku si candida per una maglia da titolare insieme a Lautaro Martinez. Out l'ex Correa.

Sampdoria-Inter, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Calcio d'inizio: lunedì 13 febbraio 2023, ore 20:45

Dove vedere Sampdoria-Inter in diretta TV e streaming. Sampdoria-Inter si disputerà lunedì 13 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta da Dazn e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).