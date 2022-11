Sampdoria-Fiorentina, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Italiano

Tre gare per rimanere agganciati al treno salvezza. Questa la missione dei ragazzi di Stankovic prima della lunga sosta per il mondiale in Qatar che fermerà il campionato per circa due mesi. Sampdoria-Fiorentina è la prima di tre 'finali' per Audero e compagni dopo la sconfitta 3-0 contro l'Inter, la trasferta di Torino (sponda granata) e lo scontro diretto contro il Lecce (al Ferraris) completano il mini-ciclo, in attesa di novità sul fronte societario. Calcio d'inizio a Marassi domenica 6 novembre 2022 alle ore 15, ecco le probabili formazioni con le scelte di Stankovic e Italiano.

Le scelte di Stankovic e Italiano per Sampdoria-Fiorentina

QUI SAMPDORIA. Blucerchiati terzultimi in classifica con 6 punti, due in meno del Lecce che oggi sarebbe la prima formazione a salvarsi. Qualche problema fisico per Sabiri nel corso della settimana, recuperato invece Quagliarella che partirà comunque, come sempre, dalla panchina. Audero in porta e poi linea a quattro con una possibile novità: Amione potrebbe essere dirottato a sinistra al posto di Augello con Colley e Ferrari al centro e il solito Bereszynski a destra. A centrocampo Rincon e Villar (squalificato Verre) e infine Caputo in attacco con il supporto di Djuricic, Gabbiadini e Leris. In caso di recupero, però, Sabiri potrebbe anche tornare titolare.

QUI FIORENTINA. Viola reduce dalle due vittorie scaccia-crisi contro Spezia e Rfs tra campionato e Conference League, rimane un avvio comunque al di sotto delle aspettative con 13 punti in 12 gare. Terracciano in porta e difesa a quattro con un nodo da sciogliere. Martinez Quarta e Igor si giocano il posto da centrale insieme a Milenkovic, ai lati agiranno invece Dodò e Biraghi. In mediana acciaccato Amrabat che potrebbe essere sostituito da Mandragora, reparto completato da Barak e Bonaventura. Infine il tridente offensivo di Italiano: Kouamè e Ikonè ai lati con Jovic punta centrale, scalpita Cabral che probabilmente sarà però una freccia da scoccare a gara iniziata.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Fiorentina

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Rincon, Villar; Leris, Djuricic, Gabbiadini; Caputo. All. Stankovic.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Jovic, Kouamé. All. Italiano.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Calcio d'inizio: domenica 6 novembre, ore 15.

Dove vedere Sampdoria-Fiorentina in diretta TV e streaming: Dazn e Zona Dazn attivabile su Sky.