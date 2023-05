Sampdoria-Empoli, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Zanetti

La retrocessione in Serie B è ormai matematica e la partita più importante si è spostata fuori dal campo con il cda impegnato nella corsa contro il tempo per evitare il fallimento. Nel frattempo però prosegue il campionato di Serie A con le ultime quattro giornate. Lunedì 15 maggio alle ore 20:45 si gioca infatti Sampdoria-Empoli allo stadio Luigi Ferraris. Le scelte di Stankovic e Zanetti per il match.

Sampdoria-Empoli, le scelte di Stankovic

Fermo ai box Leris e in dubbio Rincon, acciaccato, per il resto dovrebbe essere la solita Samp dal punto di vista tattico. Ravaglia in porta e difesa a tre con il rientro di Amione, Gunter e Nuytinck. A centrocampo Winks e Cuisance che dovrebbe sostituire il venezuelano, l'alternativa è il giovane Paoletti, comunque tenuto in considerazione da Stankovic. Zanoli e Augello sugli esterni e poi Djuricic a supporto delle due punte. Quagliarella in vantaggio su Jesé per fare coppia con Gabbiadini.

Sampdoria-Empoli, le scelte di Zanetti

Zanetti schiera i toscani con un 4-3-1-2. In porta Vicario, difesa con Parisi, Luperto, Walukiewicz ed Ebuhei e centrocampo con Bandinelli, Marin e uno tra Akpa Akpro e Haas. In attacco out Baldanzi, impegnato con la nazionale Under 20, Henderson dovrebbe supportare l'ex Caputo e Cambiaghi

Sampdoria-Empoli, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Calcio d'inizio: lunedì 15 maggio 2023, ore 20:45.

Dove vedere Sampdoria-Empoli in diretta TV e streaming. Dazn.