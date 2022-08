Salernitana-Sampdoria, probabili formazioni: ballottaggio Vieira-Villar

Dopo l'ottima prestazione contro la Juventus, condita da un buon punto, i blucerchiati scendono in Campania per affrontare una diretta concorrente nella corsa verso una salvezza tranquilla. Si gioca all'Arechi domenica 28 agosto 2022 alle ore 18:30, ecco le probabili formazioni del match con le scelte di Giampaolo e Nicola.

Le probabili formazioni di Salernitana-Sampdoria

QUI SALERNITANA. qualche problema a centrocampo per la formazione di Nicola, dopo Bohinen si è fermato anche Radovanovic. Difesa a tre (out Lovato) con Gyomber, Fazio e Bronn davanti a Sepe; centrocampo folto con Coulibaly, Vilhena e Maggiore ed esterni presidiati dall'ex Candreva e Mazzocchi (in vantaggio su Bradaric). Davanti un altro ex blucerchiato, Bonazzoli, con uno tra Botheim e Dia. Non al meglio Ribery.

QUI SAMPDORIA. nessun problema per Rincon uscito affaticato dal match contro la Juventus, rimane invece vivo il ballottaggio in cabina di regia tra Villar e Vieira. Il primo sembrava destinato a diventare titolare, ma l'inglese ha sfoderato due ottime prestazioni contro Atalanta e Juventus e sembra destinato alla conferma anche a Salerno. Per il resto non dovrebbero esserci grosse sorprese, confermata tendenzialmente la formazione anti-Juve con Audero tra i pali, consueta linea a quattro in difesa Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello; Vieira in cabina di regia e Rincon a fare legna; Caputo unica punta con il supporto di Leris Sabiri e Djuricic

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Maggiore, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. All. Nicola

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.

Arbitro: Massa di Imperia.

Calcio d'inizio: domenica 28 agosto, ore 18:30.

Dove vedere Salernitana-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Now.