Roma-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Mourinho e Stankovic

La vittoria contro il Verona ha tenuto aperto uno spiraglio in chiave salvezza per la Sampdoria, ma per provare una clamorosa rimonta servono continuità e punti. Al momento i blucerchiati occupano il penultimo posto con 15 punti conquistati in 27 partite, -4 dal Verona ma soprattutto -9 dallo Spezia che oggi sarebbe la prima squadra a rimanere in Serie A. Si riparte dalla trasferta di Roma contro la formazione di Mourinho che cerca riscatto dopo aver perso il derby contro la Lazio. Le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni di Roma-Sampdoria, match valido per la 28esima giornata di Serie A con calcio d'inizio fissato allo stadio Olimpico alle ore 18 di domenica 2 aprile 2023.

Roma-Sampdoria-Verona, le scelte di Mourinho

Quattro squalificati per i giallorossi. Mourinho deve infatti fare a meno di Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante. Rui Patricio in porta e difesa a tre molto rimaneggiata con con Celik, Smalling e Llorente. Per quello che riguarda il centrocampo Zalewski, Wijnaldum, Matic e Spinazzola. Davanti Dybala e Pellegrini a supporto di uno tra Abraham e Belotti.

Roma-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Sindrome influenzale per Turk che dovrebbe comunque recuperare e prendere posto tra i pali, difesa come sempre a tre ma con il dubbio Gunter, acciaccato. Senza il recupero dell'ex Verona potrebbero essere Zanoli, Murillo e Amione i tre baluardi difensivi, considerando anche la squalifica di Nuytinck. Il jolly potrebbe essere l'ultimo arrivato Oikonomou, prelevato nelle scorse settimane dagli svincolati, ma finora mai impiegato. A centrocampo Winks e Rincon con le fasce presidiate da Leris e Augello mentre in attacco ipotesi unica punta Gabbiadini con il supporto di Djuricic e Cuisance. Recuperato Lammers, ma probabilmente partirà dalla panchina.

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. All. Stankovic.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Calcio d'inizio: domenica 2 aprile 2023, ore 18:30

Dove vedere Roma-Sampdoria in diretta TV e streaming. Dazn.