Napoli-Sampdoria, probabili formazioni: il saluto alla Serie A dopo la svolta societaria

La Sampdoria saluta la Serie A in casa dei campioni d'Italia. Domenica 4 giugno, alle ore 18:30, si gioca Napoli-Sampdoria, match valido per la 38esima e ultima giornata. Un testacoda che ha poco da raccontare, da una parte la formazione di Spalletti (ai saluti) che ha dominato il campionato, dall'altra quella di Stankovic (riconferma molto difficile) che è stata travolta da una situazione societaria drammatica e ha abbandonato la corsa per la salvezza da lungo tempo. C'è però entusiasmo tra i blucerchiati, finalmente è arrivata la svolta tanto attesa. Dall'addio di Massimo Ferrero alla nuova era targata Manfredi e Radrizzani. Per aprire un nuovo ciclo e tentare di risalire al più presto.

Napoli-Sampdoria, le scelte di Spalletti

Qualche assenza per Spalletti con Lozano e Politano infortunati e Kim squalificato. In porta Meret, difesa a quattro con Juan Jesus e uno tra Rrahmani e Ostigard al centro; Di Lorenzo e Mario Rui invece i terzini. A centrocampo Lobotka in cabina di regia e Anguissa-Zielinski ai lati; scalpitano però Gaetano e Demme che potrebbero essere le alternative da ultima giornata. Infine in attacco rientra Elmas nel tridente con Osihmen e Kvaratskhelia.

Napoli-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Tanti giovani (e tanti assenti) tra i convocati. Out Cuisance, Djuricic, Lammers, Murillo, Nuytinck, Oikonomou, Jesé e Winks, oltre ai soliti Audero, Conti e Sabiri. Tra le novità ci sono Lotjonen, Segovia, Ivanovic e Ntanda. In porta ballottaggio Turk-Ravaglia, difesa a tre con Amione, Gunter e Murru. A centrocampo chance per Paoletti al fianco di Rincon mentre ai lati ci saranno i soliti Augello e Zanoli. Sulla trequarti Leris e infine in attacco Gabbiadini e uno tra De Luca e Quagliarella. Il capitano non è al meglio e potrebbe entrare a gara in corso per salutare anche il pubblico di Napoli.

Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osihmen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia;. Murru, Amione, Gunter; Zanoli, Paoletti, Rincon, Augello; Leris; De Luca, Gabbiadini. All. Stankovic.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Calcio d'inizio: domenica 4 giugno 2023, ore 18:30.

Dove vedere Sampdoria-Sassuolo in diretta TV e streaming: Dazn.