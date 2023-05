Milan-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Pioli e Stankovic

La retrocessione in Serie B della Sampdoria è matematica e la partita più importante si è spostata fuori dal campo con il cda impegnato nella corsa contro il tempo per evitare il fallimento. Sono infatti giorni decisivi per il salvataggio della società in vista dell'assemblea degli azionisti prevista per i prossimi 26 e 29 maggio: "Aumento di capitale o ristrutturazione impossibile" era il messaggio che accompagnava la convocazione. Proseguono le grandi manovre tra ristrutturazione del debito e potenziali investitori, in pole c'è sempre Alessandro Barnaba, più defilati Raffaele Mincione di Wrm Group e Massimo Zanetti, nome nuovo il proprietario del Leeds (in uscita) Andrea Radrizzani. Nel frattempo c'è anche un campionato di Serie A da concludere, sabato 20 maggio 2023 alle ore 20:45 si gioca Milan-Sampdoria a San Siro, le scelte di Pioli e Stankovic per il match.

Milan-Sampdoria, le scelte di Pioli

Rossoneri in crisi. Tra le due sconfitte nel derby di Champions League è arrivato anche lo stop contro lo Spezia, che costringe la formazione di Pioli a vincere con i blucerchiati per non perdere definitivamente il treno che porta al quarto posto, attualmente distante 4 punti. A livello di formazione Maignan in porta e difesa a quattro con Kjaer (in vantaggio su Kalulu) e Tomori al centro, Calabria e Theo Hernandez ai lati. In mediata Krunic e Tonali e poi Giroud punta centrale con il supporto di Saelemaekers, Diaz e Leao.

Milan-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Ravaglia in porta e difesa a tre con Gunter, Nuytinck e Amione, rientra Rincon in mediana per fare coppia con Winks mentre gli esterni saranno presidiati dai soliti Zanoli e Augello. In attacco verso la conferma il tandem formato da Gabbiadini e Quagliarella, con il supporto di Djuricic, in vantaggio su Cuisance. Recuperato dall'infortunio Leris, ma probabilmente andrà in panchina.

Milan-Sampdoria, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic.

Arbitro: Forneau di Roma.

Calcio d'inizio: sabato 20 maggio 2023, ore 20:45.

Dove vedere Milan-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn e Sky.