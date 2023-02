Lazio-Sampdoria, probabili formazioni. Stankovic: "Non alziamo bandiera bianca"

"Non alziamo bandiera bianca". Così Dejan Stankovic alla vigilia di Lazio-Sampdoria, match che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 di lunedì 27 febbraio 2023. Blucerchiati che arrivano all'appuntamento dopo l'ennesima settimana difficile: dalla sconfitta-beffa contro il Bologna con il rigore da tre punti fallito da Sabiri alle nuove minacce arrivate in sede e indirizzate a Ferrero e Romei, accompagnate da una testa di maiale mozzata. Nel mezzo un lumicino di speranza con le voci relative all'interessamento di Massimo Zanetti, fondatore della Segafredo e attuale proprietario della Virtus Bologna di basket, per l'acquisizione della società. Le scelte di Sarri e Stankovic con le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria.

Lazio-Sampdoria, le scelte di Sarri

Qualche dubbio in attacco: ci saranno Immobile e Felipe Anderson mentre per la terza maglia è in vantaggio Pedro, che dovrebbe però giocare con una maschera protettiva a causa di una frattura alle ossa nasali. Acciaccato anche Zaccagni. In porta ci sarà Provedel che comanderà una difesa a quattro con Marusic, Casale, Patric e Hysaj, anche se scalpita l'ex Romagnoli, al rientro dopo un infortunio. A centrocampo è recuperato Milinkovic Savic, con il serbo ci saranno Cataldi e Luis Alberto.

Lazio-Sampdoria-Inter, le scelte di Stankovic

Stankovic in conferenza stampa ha annunciato che non ci sarà Quagliarella perché malato da qualche giorno e che anche Gunter rimane ancora acciaccato. Audero in porta e difesa a tre con Nuytinck e Amione sicuri del posto, per la terza maglia non è da escludere il debutto di Oikonomou perché Murillo non è al top e Murru non sembra offrire adeguate garanzie. Winks e Cuisance in mezzo al campo con Augello e Leris sugli esterni, in attacco Djuricic o Sabiri alle spalle di Gabbiadini e Lammers.

Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

Arbitro: Colombo di Como.

Calcio d'inizio: lunedì 27 febbraio 2023, ore 20:45

Dove vedere Lazio-Sampdoria in diretta TV e streaming. Sky e Dazn.