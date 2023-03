Juventus-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Allegri

Dopo il pareggio 0-0 contro la Salernitana i blucerchiati torneranno in campo domenica 12 marzo 2023 per Juventus-Sampdoria, match molto complicato contro una Vecchia Signora in gran forma, con Stankovic che in settimana ha anche perso Audero per un infortunio alla spalla. Calcio d'inizio alle ore 20:45. Nessuna novità sul fronte societario, anche se è tornato a parlare l'ex presidente Massimo Ferrero, che ha attaccato Marco Lanna e il cda rivendicando il lavoro svolto nei nove anni sulla tolda di comando. Voci che non aiutano una squadra in difficoltà e lontanissima dalla zona salvezza, ma che con grande carattere continua a lottare sul campo, senza alzare bandiera bianca. Le scelte di Allegri e Stankovic e le probabili formazioni.

Juventus-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Subito un dubbio in porta, l'infortunio ad Audero toglie a Stankovic uno dei pilastri della Sampdoria e per la sostituzione ci sono Turk, 19enne prelevato dal Parma a gennaio, o il più esperto Ravaglia, una sola presenza, però, dal 2020. In vantaggio il giovane sloveno, che potrebbe così esordire in Serie A. In difesa Gunter, Nuytinck e Amione e poi leggera variazione a centrocampo dove Rincon potrebbe fare coppia con Winks per spostare Cuisance sulla trequarti. Fasce come sempre presidiate da Leris e Augello, in attacco Jesé in coppia con Gabbiadini. Lammers è ancora infortunato, acciaccati anche Murillo e Djuricic.

Juventus-Sampdoria, le scelte di Allegri

Bianconeri reduci dalla vittoria in Europa League contro il Friburgo, possibile qualche rotazione da parte di Allegri. Perin in porta per far riposare Szczesny e poi difesa a tre con Rugani (o Gatti), Bonucci al posto dell'infortunato Alex Sandro e Danilo. A centrocampo Cuadrado, Fagioli, Locatelli (ballottaggio con Paredes), Rabiot e Kostic mentre in attacco dovrebbero esserci Di Maria e Vlahovic. L'argentino, però, potrebbe anche rifiatare e, nel caso, essere sostituito da Miretti.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri.

Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Jesé. All. Stankovic.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Calcio d'inizio: domenica 12 marzo 2023, ore 20:45

Dove vedere Juventus-Sampdoria in diretta TV e streaming. Dazn.