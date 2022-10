Inter-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Stankovic

Inter-Sampdoria è uno dei tre anticipi della dodicesima giornata di Serie A di sabato 29 ottobre 2022. Calcio d'inizio alle ore 20:45 a San Siro con i blucerchiati a caccia di continuità dopo il successo fondamentale di Cremona che ha consentito di abbandonare l'ultimo posto e ricompattare la classifica nella corsa verso la zona salvezza. Dall'altra parte ci sarà una big in gran forma: in settimana l'Inter battuto 4-0 il Plzen conquistando con una giornata di anticipo il pass per gli ottavi di finale di Champions League; in campionato sono tre le vittorie consecutive contro Sassuolo (2-1), Salernitana (2-0) e Fiorentina (4-3). Ecco le probabili formazioni con le scelte di Inzaghi e Stankovic.

Le scelte di Inzaghi e Stankovic per Inter-Sampdoria

QUI INTER. Lukaku è tornato in campo nei minuti finali del match di Champions siglando anche il quarto goal, difficilmente verrà rischiato dall'inizio, la coppia d'attacco sarà infatti formata da Lautaro Martinez e Dzeko con 'Big Rom' pronto a subentrare. Confermato in porta Onana, difesa a tre classica con Skriniar, De Vrij e Bastoni (in vantaggio su Acerbi), centrocampo a cinque con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan nella zona centrale e infine Dumfries e Dimarco sugli esterni.

QUI SAMPDORIA. Non dovrebbero esserci grosse sorprese di formazione. Audero tra i pali, ballottaggio Ferrari-Amione (con il primo favorito) per fare coppia con Colley al centro della difesa, sugli esterni bassi Bereszynski e Augello. A centrocampo Rincon e Villar, anche se lo spagnolo è insidiato da Verre, poi davanti dovrebbe essere rilanciato Gabbiadini a discapito di Pussetto con Sabiri e Djuricic alle spalle di Caputo.

Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Stankovic.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Calcio d'inizio: sabato 29 ottobre, ore 20:45.

Dove vedere Inter-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).