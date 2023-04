Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Italiano e Stankovic

Solo la matematica tiene ancora vive le speranze di salvezza della Sampdoria, impegnata anche nella più importante partita fuori dal campo per evitare il fallimento e la ripartenza dalla Serie D. Domenica 30 aprile alle ore 18 si gioca allo stadio Artemio Franchi il match contro la Fiorentina, reduce dalla conquista della finale di Coppa Italia dopo il doppio confronto con la Cremonese. I blucerchiati sperano quindi di trovare un avversario stanco e, in fondo, non hanno nulla da perdere. Una vittoria potrebbe ancora tenere accesa la fiammella della speranza, ecco le scelte di Italiano e Stankovic per il match.

Fiorentina-Sampdoria, le scelte di Italiano

Ravaglia confermato tra i pali dove rimane fuori dai giochi Audero, difesa a tre con Nuytinck ancora acciaccato e sostituito da Gunter, con l'ex Verona potrebbero esserci Amione e Zanoli. In mediana la qualità di Winks e la quantità di Rincon con gli esterni presidiati dai soliti Leris e Augello. Diverse soluzioni davanti dove rientra dalla squalifica Sabiri (tra l'altro già ceduto alla Fiorentina per il prossimo anno), potrebbe fare coppia con Cuisance alle spalle di Gabbiadini, l'alternativa è Djuricic. Possibile anche una soluzione diversa con Leris avanzato sulla trequarti, l'inserimento in difesa di Murillo e l'avanzamento di Zanoli.

Fiorentina-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Terracciano in porta e difesa a quattro con Dodò, Milenkovic, uno tra Martinez Quarta e Igor (in vantaggio il primo) e Biraghi. A centrocampo ancora out Bonaventura alle prese con problemi muscolari, ci saranno quindi Amrabat, Barak e Mandragora. In attacco Cabral punta centrale e due ballottaggi da sciogliere: l'ex Saponara favorito su Sottil mentre Gonzalez dovrebbe essere preferito a ikoné.

Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Goznalez, Cabral. Saponara. All. Italiano.

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia; Murillo, Gunter, Amione; Augello, Winks, Rincon, Zanoli; Sabiri, Leris; Gabbiadini. All. Stankovic.

Arbitro: Giua di Olbia.

Calcio d'inizio: domenica 30 aprile 2023, ore 18:00.

Dove vedere Fiorentina-Sampdoria in diretta TV e streaming. Dazn.