Cremonese-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Ballardini e Pirlo

Invertire la tendenza. Questo il leit motiv in casa Samp dopo la doppia sconfitta contro Pisa e Venezia. La vittoria all'esordio contro la Ternana aveva fatto ben sperare, ma ora bisogna riprendere la marcia. Mercato chiuso senza squilli, ma rimangono aperte alcune trattative con gli svincolati per rinforzare il reparto offensivo, Pirlo ha comunque detto in conferenza stampa di credere nel gruppo che si è formato. Domenica 3 settembre alle ore 18:30 si gioca Cremonese-Sampdoria allo stadio Zini, ecco le scelte dei due allenatori per il match.

Cremonese-Sampdoria, le scelte di Ballardini

La Cremonese si è sbloccata nel turno infrasettimanale superando 1-0 la Ternana.In precedenza aveva pareggiato 0-0 in casa con il Catanzaro e perso 1-0 contro il Bari, sempre allo Zini. Ballardini potrebbe confermare gli undici dell'ultimo turno, escluso ovviamente lo squalificato Ravanelli. Quindi Sarr in porta, difesa a quattro con Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili e Quagliata e centrocampo con Abrego (ballottaggio con Collocolo), Castagnetti e Pickel. In attacco Coda con il supporto di Zaimacchia e Vazquez.

Cremonese-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Pirlo ha confermato la fiducia a Stankovic e quindi, nonostante gli errori, si prosegue con il portiere arrivato dall'Inter. In difesa Ghilardi dovrebbe mantenere il posto al fianco di Murru mentre gli esterni saranno presidiati da Stojanovic e Giodano. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Depaoli e Verre mentre in attacco La Gumina torna titolare (complice l'infortunio di De Luca) con Borini e Pedrola a completare il tridente. Prima convocazione, e probabile esordio a gara in corso, per Esposito. Out anche Conti, Benedetti e Barreca.

Cremonese-Sampdoria, le probabili formazioni

Cremonese (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshviili, Quagliata; Pickel, Castagnetti, Abrego; Zanimacchia, Vazquez; Coda. All. Ballardini

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Giordano, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Verre, Ricci, Depaoli; Borini, La Gumina, Pedrola. All. Pirlo.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Calcio d'inizio: domenica 3 settembre 2023, ore 18:30.

Dove vedere Cremonese-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.