Bologna-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Stankovic per il debutto

La Sampdoria ha voltato pagina e, dopo l'esonero di Marco Giampaolo, ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex Stella Rossa Dejan Stankovic. Il tecnico serbo ha tenuto il primo allenamento nella giornata di giovedì per un debutto lampo: sabato 8 ottobre 2022 alle ore 20:45 si gioca Bologna-Sampdoria, match già fondamentale in ottica salvezza contro la squadra di Thiago Motta, quartultima con 6 punti, quattro in più dei blucerchiati che chiudono la classifica con due. Fondamentale, quindi, fare risultato, ma soprattutto lavorare nella mente dei giocatori dopo una serie di prestazioni sconcertanti sul piano dell'intensità e del carattere. Stankovic ha parlato di "buon materiale su cui lavorare e mentalità da cambiare", ha poi parlato di "orgoglio, lavoro, cattiveria agonistica e impegno".

Le scelte di Motta e Stankovic per Bologna-Sampdoria

QUI BOLOGNA. Dubbio modulo per Thiago Motta che potrebbe anche tornare alla difesa a tre e clima caldissimo nello spogliatoio felsineo, è andato anche in scena un confronto molto caldo con una delegazione di tifosi che ha contestato gli scarsi risultati e l'atteggiamento visto in campo nelle ultime partite. Per quello che rigarda le scelte attacco con Arnautovic supportato dall'ex Soriano e da Sansone perché Barrow è out; ballottaggio Posch-Sosa in difesa e Lykogiannis-Cambiaso sulla fascia sinistra.

QUI SAMPDORIA. Curiosità e scelte da decifrare per il debutto di Stankovic, è probabile che il tecnico serbo decida di utilizzare il modulo preferito, il 4-2-3-1 che sembra adattarsi anche bene agli uomini della rosa blucerchiata. Audero in porta e difesa a quattro con Bereszynski, Murillo (in vantaggio su Ferrari), Colley e Augello; Villar (favorito su Vieira) e Rincon in mezzo al campo e poi Djuricic, Sabiri e Gabbiadini a supporto di Caputo. Sempre problemi fisici per Winks.

Le probabili formazioni di Bologna-Sampdoria

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì. Cambiaso; Schouten, Medel, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Sansone. All. Motta.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Stankovic.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Calcio d'inizio: sabato 8 ottobre, ore 20:45.

Dove vedere Bologna-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn e Zona Dazn attivabile su Sky.