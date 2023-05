Entella, poker alla Pro Vercelli in amichevole

La corsa verso il 18 maggio, giorno dell'esordio ai playoff è iniziata. Oggi l'Entella ha vinto 4-0 contro la Pro Vercelli grazie ai gol di Merkaj, Clemenza e Faggioli. Un buon test in vista delle sfide decisive della stagione dei chiavaresi, quelle che possono valere il ritorno in Serie B.

La cronaca di Pro Vercelli-Entella 0-4

Sotto il diluvio di Vercelli l’Entella scende in campo con De Lucia, difesa a tre con Manzi, Sadiki e Chiosa, a centrocampo Zappella, Siatounis, Rada, Ramirez, Tomaselli e il duo offensivo Merkaj-Clemenza.

All’ottavo sblocca la gara Merkaj, recupero sulla trequarti di Chiosa, uno-due con Ramirez, generoso il difensore biancoceleste a servire sul lato opposto il compagno che da due passi non può sbagliare. 0-1. Sempre Merkaj raddoppia pochi minuti dopo raccogliendo il suggerimento filtrante di Siatounis e allargando il piattone dove Rizzo non può arrivare. 0-2. Buona occasione creata dai padroni di casa, minuto 23, Guindo trova un buon corridoio e arriva a calciare, deviazione provvidenziale a salvare l’Entella. Alla mezz’ora bella combinazione Guindo-Vergara a liberare il sinistro dal limite di quest’ultimo, palla a lato di un soffio. Al 38’ Ramirez da calcio piazzato cerca l’incrocio, palla di poco oltre il palo alla sinistra di Rizzo. Cala il tris l’Entella al 41’, Ramirez imbuca splendidamente per Merkaj, assist per Clemenza che insacca da posizione centrale. 0-3.

Nel finale di primo tempo prima una conclusione violenta di Guindo impegna De Lucia, bravo poco dopo il difensore biancoceleste a non farsi sorprendere su un tiro da fuori di Saco Coli.

Nella seconda frazione tanti cambi nell’undici biancoceleste: Borra prende il posto di De Lucia, Sadiki lascia il posto a Giammarresi, Zappella confermato a destra con Corbari, Paolucci, Tascone e Favale a completare la linea mediana, in avanti Ramirez a supporto di Faggioli. Al 56’ destro insidioso a fil di palo di Faggioli, Lancellotti salva in corner.

Poker di sostituzioni per Mister Volpe, Banfi, Reali, Parodi, Zamparo rilevano Zappella, Chiosa, Manzi e Ramirez. Minuto 61. Sfiora il quarto gol della gara Zamparo, cross dalla sinistra di Favale, girata del centravanti biancoceleste di poco a lato. Al 72’ spazio anche per Meazzi che ritrova così il campo dopo lo stop che lo aveva tenuto fermo nel finale di campionato.

Poker l’Entella al minuto 87, Parodi pesca Faggioli che davanti a Lancellotti non perdona.