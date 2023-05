Pallanuoto, la Pro Recco sfida Telimar nella prima semifinale Scudetto

Sarà il Telimar Palermo la prima avversaria della Pro Recco nella corsa verso il Tricolore della pallanuoto. I recchelini hanno chiuso al primo posto la regular season e domani, il 3 maggio, alle 18,30 ospitano a Punta Sant'Anna il Telimar nella prima semifinale. La serie è al meglio delle tre gare, servirà quindi vincerne due per arrivare in finale, con gara 2 in programma sabato 6 maggio alle 16 a Palermo e l'eventuale Gara 3 a Recco mercoledì 9 maggio alle 18,30. La sfida di Recco sarà trasmessa in diretta streaming gratuitamente su Waterpolo Channel.

"Finalmente arrivano queste partite, questo 'famoso' mese di maggio, lo Scudetto è un sogno per tutti noi, per questa città che ne ha vinti tanti ma non bastano mai - le parole dell'universale Matteo Iocchi Gratta -. Personalmente è la terza semifinale play off, la prima però in cui gioco da favorito: dobbiamo portare la serie subito sull'1-0 perché giochiamo in casa e perché vogliamo evitare brutte sorprese. La forza del Telimar è il loro allenatore, Gu Baldineti, che ha scritto la storia di questo sport, uno dei maestri della pallanuoto. A Recco saranno privi del loro migliore giocatore, l'americano Irving, squalificato, che gli dà ritmo e gol: insieme al connazionale Hooper sono stati una delle chiavi della squadra. Il Telimar mi ha sorpreso molto per come ha alzato il livello del gioco da inizio stagione fino ad oggi. È una formazione che nel fondamentale dell'uomo in più è tra le migliori del campionato e su questo aspetto stiamo lavorando tanto".

Per i ragazzi di mister Sukno sarà un mese ad alta intensità da vivere con la spinta della vasca di casa: "La Ferro sarà il nostro vento in poppa, sono cresciuto con i racconti di Angelini e Calcaterra, due bandiere biancocelesti, che mi hanno raccontato la forza che ti può dare questa vasca nei momenti di difficoltà, lo abbiamo visto la scorsa stagione in gara 3 quando la finale con il Brescia era sul filo dell'equilibrio. Ci siamo allenati qui tutto l'anno, con la pioggia, il freddo, il vento: siamo tutti motivati, con il coltello tra i denti, perché la Pro Recco vuole vincere tutto anche in questa stagione".

I biglietti, al prezzo di 5 euro, sono in vendita su vivaticket.com e nelle rivendite autorizzate come la Pro Loco di Recco. Il giorno della gara sarà possibile acquistarli direttamente in piscina dalle ore 15.