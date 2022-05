Pro Recco, gara 2 con Savona è un match ball per la finale Scudetto

Dopo lpagevole succeso in gara 1, la Pro Recco ha la possibilità di volare direttamente alle finali Scudetto. La sfida di domani contro il Savona infatti, in caso di vittoria, chiuderebbe la serie senza dover passare da una difficile e infuocata terza gara. "Vogliamo chiudere il discorso sul 2-0". È il messaggio lanciato da mister Sandro Sukno alla squadra: archiviare la pratica semifinale Scudetto senza portarla alla 'bella'. Domani, in casa del Savona, i biancocelesti cercano la vittoria che li porterebbe dritti in finale (diretta televisiva su Rai Sport alle 20:45).

Una settimana fa, a Punta Sant'Anna, Ivovic e compagni si imposero 14-6 giocando una seconda metà di gara pressoché perfetta.

"Sarà certamente più difficile che alla Ferro, affrontiamo una squadra che gioca bene, che è aggressiva e proverà a renderci complicata la vita - afferma il tecnico croato -. Da parte nostra servirà il massimo, con le finali ormai alle porte queste sfide sono fondamentali nel perfezionare gli automatismi. Ho tutti a disposizione: è molto importante chiudere la serie già domani per avere poi una settimana piena nella quale preparare la finale Scudetto".

Arbitreranno la partita Alessia Ferrari e Alessandro Severo. Delegato: Gianluca Fassino.