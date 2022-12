Promozione, girone B: il Golfo Paradiso è in fuga, vola il Vallescrivia

Adesso è fuga nel girone B di Promozione, il Golfo Paradiso batte 3-2 il Marassi 1965 e vola a 32 punti, a più sei sulla Capernaese, bloccata sull'1-1 dalla Tarros Sarzanese e a più otto sul Vallescrivia che batte la Sammargheritese e la aggancia in terza posizione, anche se la squadra di Santa Margherita ha una gara in meno.

Gran balzo del San Desiderio ora a un punto dalla zona playoff grazie al successo 2-0 in casa del Don Bosco Spezia. Vittoria importante anche per il Little Club James che si sbarazza 3-0 del Molassana e anche lui si affaccia ai piani alti agganciando il Bogliasco, sconfitto oggi dal Levanto 2-0 in casa. Di seguito tutti i risultati di giornata:

Bogliasco-Levanto 0-2

Cadimare-Magra Azzurri 2-0

Don Bosco Spezia-San Desiderio 0-2

Follo-Marolacquasanta 1-2

Golfo Paradiso-Marassi 3-2

Little Club James-Molassana 3-0

Tarros Sarzanese-Caperanese 1-1

Vallescrivia-Sammargheritese 1-0