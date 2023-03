Promozione, girone A: vincono Serra Riccò e Sampierdarenese

Si ferma, a sorpresa, la corsa della capolista del girone A di Promozione, il Pietra Ligure infatti viene bloccato sull'1-1 in casa dal Legino e ad approfittarne è il Serra Riccò secondo ora a meno sette dalla prima posizione dopo il 4-1 sul Baia Alassio Calcio.

Nulla di fatto nel big match tra Praese e Borzoli con la terza e la quinta della classe che non riescono a superarsi dando vita ad uno spettacolo pirotecnico, la sfida finisce 2-2. In quarta posizione allunga ancora sulla concorrenza per un posto ai playoff la Sampierdarenese vincente 1-0 sul Borghetto. Di seguito tutti i risultati

Baia Alassio Calcio-Serra Riccò 1-4

Carcarese-Ventimiglia 2-1

Celle Varazze-Campese 3-0

Golfo Dianese-Ceriale 2-2

Ospedaletti Calcio-New Bragno 0-3

Pietra Ligure-Legino 1-1

Praese-Borzoli 2-2

Sampierdarenese-Soccer Borghetto 1-0