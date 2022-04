Promozione, girone B, il programma della penultima giornata: continua il duello in testa

Squadra in casa

Squadra in casa Golfo Pro Recco

Centottanta minuti per decretare tutti i verdeti, la Promozione diretta, le retrocessione e playoff e playout. Entra sempre più nel vivo il girone B di Promozine con Forza e Coraggio e Golfo Paradiso che continuano il duello in testa, gli spezzini al momento sono avanti due punti e affronteranno domenica la Tarros Sarzanese che viaggia a metà classifica e non ha più molti obiettivi. Diverso invece il discorso del Golfo Paradiso che deve recuperare ed è atteso dal match con il Follo San Martino quinto e con la possibilità di andare a riprendere anche il Don Bosco Spezia.

Riposerà il Little Club James che ha appena cambiato allenatore affidando la panchina a Gualandri dopo l'esonero di Pecoraro. La Sammargheritese terza si prepara ai playoff sfidando il Valdivara 5 Terre ormai retrocesso, mentre ultima chiamata per la Goliardicapolis terzultima impegnata contro il Real Fieschi quartultimo. Di seguito il programma delle gare:

Bogliasco-Don Bosco Spezia

Ortonovo-Marassi 1965

Forza e Coraggio-Tarros Sarzanese

Golfo Paradiso-Follo San Martino

Goliardicapolis-Real Fieschi

Levanto-Magra Azzurri

Sammargheritese-Valdivara 5 Terre